5 قتلى بانفجار في درنة مع تقدم الجيش الليبي

الشارقة 24 - د ب أ:

أكدت مصادر طبية وعسكرية، يوم الأربعاء، مقتل 5 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة غرب مدينة درنة، فيما أحرز الجيش الليبي تقدماً لتطهير المدينة، مما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها".

وأعلن الجيش الليبي أن لغماً أرضياً انفجر في سيارة تقل عائلة بمدينة درنة، الأمر الذي أدى إلى إصابة أفراد العائلة.

وبين معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بو طبنجات، أن اللغم كانت زرعته الجماعات الإرهابية بمحور الساحل غرب درنة لإعاقة تقدم قوات الجيش، وأكد أن قوات الجيش أحرزت تقدماً ميدانياً، وسيطرت على العديد من المواقع التابعة للجماعات المتطرفة، منها الملعب البلدي، وشركة البنية التحتية الواقعين في المدخل الغربي لدرنة.

يشار إلى ان المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب الليبي المنتخب قائداً عاماً للجيش، قد أعلن في مطلع الشهر الجاري، انطلاق معركة تحرير درنة من الإرهابيين.