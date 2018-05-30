الانقلابيون يتكبدون خسائر فادحة في تعز

الشارقة 24 – واس:

تكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، يوم الأربعاء، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، جراء مواجهات شرسة خاضها الجيش اليمني ضد عناصرها في تعز وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن أركان حرب لواء باب المندب أبو أسامة الصالحي، قوله إن "الجيش اليمني تصدّى لهجوم شنته ميليشيات الحوثي في محيط البرح، ونفذ هجوماً معاكساً استطاع من خلاله تحرير التبة الحمراء المحيطة بمنطقة البرح، وإحدى المدارس المزروعة بشبكات من الألغام والعبوات الناسفة، مغطاة بمئات الكتب المدرسية تمهيداً لتفجيرها عن بُعد".

ولفت إلى أن عناصر الجيش اليمني، تمكنوا من تفكيك شبكة الألغام وإخراجها، وتطهير المدرسة منها.