"المقاومة اليمنية": تحرير الحديدة يتم وفق خطة عسكرية محكمة

الشارقة 24 – وام:

أكد العقيد الركن صادق الدويد، المتحدث باسم المقاومة الوطنية في اليمن، أن قوات المقاومة اليمنية، بكافة تشكيلاتها وبمشاركة وإسناد قويين من القوات المسلحة الإماراتية، العاملة ضمن التحالف العربي، أصبحت على مشارف مدينة الحديدة، لتبعد أقل من 15 كيلومتراً عن المدينة و11 كيلومتراً عن مطارها في عمليات عسكرية نوعية ومحكمة، أفقدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قدرتها على الصمود، والارتكاز ميدانياً وسط فرار جماعي لقياداتها من الصف الأول نحو الجبال، وحالة من الانهزام والانكسار في صفوفها.

وأضاف صادق الدويد، أن تحرير الحديدة، يتم وفق خطة عسكرية محكمة لن تتوقعها عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والتي باتت في انتظار هزيمة مدوية وساحقة بجبهة الساحل الغربي لليمن، وسط تجهيزات عسكرية مهيبة بمشاركة وإسناد من مقاتلات التحالف العربي والمدرعات والدبابات والمدفعية إضافة إلى تعزيزات عسكرية مهولة استعداداً لمعركة الخلاص من الميليشيات ودحر المخطط الانقلابي في اليمن بوقت قياسي.

وأشار إلى أن قوات المقاومة اليمنية تواصل تضييق الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيات في مديريات التحيتا وزبيد والجراحي، وسط فرار مسلحي الحوثي من مديريات الساحل الغربي المحررة، بعد هزائمهم الساحقة تاركين عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم بالمئات، في قبضة المقاومة اليمنية وسط تقدم ميداني متسارع نحو مطار الحديدة، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التحرير المحقق.