مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً

الشارقة 24 – وام:

أفادت مصادر محلية بأن 50 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 مواطناً فلسطينياً من قرية العيساوية في مدينة القدس، ومناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيساوية، أن قوات الاحتلال ومخابراته، اقتحموا القرية، بالتزامن مع موعد السحور، وشنوا حملة مداهمات، واعتقالات لأبناء القرية.

مضيفاً أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة العقاب الجماعي في القرية، حيث الاقتحامات اليومية، وتفتيش المنازل، والمحلات وفرض غرامات، وتوزيع مخالفات بناء، إضافة إلى حملات اعتقالات شبه يومية في القرية.