الجيش الوطني اليمني يواصل تقدمه بمحافظة تعـز

الشارقة 24 – واس:

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة مقبنة غربي محافظة تعـز تقدمها الميداني واستعادة السيطرة على مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني احكمت السيطرة الثلاثاء على تبتي البركنة وعسيلة بالقرب من منطقة الاخلود في جبهة مقبنة، كما تمكنت من تحرير واستعادة السيطرة على وجبل العويد الاستراتيجي، والذي يطل على وادي الجسر ومفرق العيار ومنطقة البرح، وسط خسائر في صفوف الانقلابيين.

وأفادت المصادر أن قوات الجيش اليمني شنت هجوماً على مواقع الميليشيا الانقلابية تكللت بتحرير تلك المواقع وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.