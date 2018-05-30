قتلى وجرحى من الميليشا الانقلابية بنيران الجيش اليمني

الشارقة 24 – واس:

قتل 7 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرين، الثلاثاء، جراء دحر قوات الجيش الوطني اليمني لهم في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش دحرت عناصر الميليشيا وأجبرتهم على الفرار بعد أن قتلت 7 عناصر وأسرت آخرين.

وفي ذات السياق شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ذي ناعم شمالي غرب محافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية للموقع أن الغارات استهدفت مواقع الميليشيا في جبل جهيد بمديرية ذي ناعم بالمحافظة، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الانقلابيين وتدمير آليات تابعة لهم.