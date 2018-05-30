الرئيس الفرنسي يبحث تعزيز العلاقات مع تونس والجزائر

الشارقة 24 – واس:

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال استقباله الثلاثاء، نظيره التونسي الباجي قائد السبسي الذي يزور باريس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا تطابق وجهات نظر البلدين حول أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي، إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية، لا سيما في المجالات ذات الأولوية.

وأكد الرئيس الفرنسي، استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس، لإنجاح تجربتها الديموقراطية على المستويات الثنائية والأوروبية ومع مختلف الشركاء، على غرار مجموعة الدول الصناعية السبع في اجتماعها المقبل بكندا، ومن خلال ترؤس فرنسا للقمة المقبلة 2019.

كما بحث ماكرون خلال استقباله، رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بليبيا ومالي.