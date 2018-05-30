التقى السبسي وأويحيى

الرئيس الفرنسي يبحث تعزيز العلاقات مع تونس والجزائر

  • الأربعاء 30, مايو 2018 في 12:18 ص
  • ماكرون خلال استقباله السبسي في الإليزيه
    ماكرون خلال استقباله السبسي في الإليزيه
استعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال استقباله الثلاثاء، بشكل منفصل نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
الشارقة 24 – واس:
 
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال استقباله الثلاثاء، نظيره التونسي الباجي قائد السبسي الذي يزور باريس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا تطابق وجهات نظر البلدين حول أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي، إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية، لا سيما في المجالات ذات الأولوية.
 
وأكد الرئيس الفرنسي، استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس، لإنجاح تجربتها الديموقراطية على المستويات الثنائية والأوروبية ومع مختلف الشركاء، على غرار مجموعة الدول الصناعية السبع في اجتماعها المقبل بكندا، ومن خلال ترؤس فرنسا للقمة المقبلة 2019.
 
كما بحث ماكرون خلال استقباله، رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بليبيا ومالي.