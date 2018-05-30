وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 - وكالات:

أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، يوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في أكتوبر المقبل، لإبرام عدة اتفاقيات ثنائية.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره السوداني، في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تعد أول زيارة خارجية له، حيث تم التطرق إلى كافة مسار العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري أعرب عن ثقته في استمرار التعاون بين الجانبين، من أجل الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة منذ اجتماع رئيسي البلدين في أديس أبابا في 28 يناير الماضي، ثم خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة في 19 مارس الماضي.

وأشار أبو زيد إلى أن شكري استعرض أيضاً عدداً من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، أهمها بدء التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، والتعاون في مجال إدارة وتأمين المطارات، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والتي تربط بين منطقتي وادي حلفا وأسوان.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري تناول أيضاً عدداً من الموضوعات التي تقتضي المزيد من التنسيق والتعاون من أجل إيجاد حلول لها، وعلى رأسها الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية إلى السودان، وتفعيل عمل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، واستكمال مشروع اللحوم الاستراتيجية، فضلاً عن تسوية مديونية شركة مصر للطيران لدى الجانب السوداني.

من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان عن سعادته للقيام بأول زيارة خارجية له إلى مصر، وتقديره الكبير لتشرفه بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى القاهرة، وما استمع إليه خلال الاجتماع من نصائح تتعلق بكيفية دعم العلاقات الثنائية، وضرورة أن يشعر شعبا وادي النيل بقدسية العلاقات المصرية السودانية، وضرورة الحفاظ عليها وتحصينها في مواجهة أية تحديات قد تطرأ عليها.

وأعرب وزير خارجية السودان عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة تكثيف مجالات وآليات التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي بالقدر الذي يرقي إلى تطلعات الشعبين، كما أبدى الدرديري رغبة وزارة الخارجية السودانية في أن يتلقى الدبلوماسيون السودانيون الجدد التدريب في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير التعاون البرلماني بين البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح أبو زيد أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وجنوب السودان وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، حيث تبادل الوزيران الرؤى وتنسيق المواقف بشأن هذه الموضوعات.

واتفق الوزيران على عقد الاجتماع الرباعي المقبل لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في العاصمة السودانية الخرطوم، وعقد اجتماع اللجنة القنصلية الثنائية المقبل بالقاهرة في غضون الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي بين البلدين.