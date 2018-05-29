عشرات الصواريخ الفلسطينية تدك الكيان والاحتلال يرد بقصف غزة

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن جيش الاحتلال، أنه قصف أكثر من 35 هدفاً في قطاع غزة الثلاثاء، بحجة الرد على إطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون، باتجاه المستعمرات الصهيونية المحاذية للحدود مع القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن مقاتلاته قامت بضرب وقصف أكثر من 35 هدفاً في قطاع غزة، وأضاف أنه اعترض قذائف جديدة أطلقت من قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق 28 قذيفة من القطاع على جنوب فلسطين المحتلة 1948.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم: نفذت قوات الاحتلال عدة غارات جوية على مواقع للمقاومة في عدوان جديد على القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس للصحافيين، إن عملية إطلاق صواريخ وقذائف هاون الثلاثاء على الكيان، تعتبر الأكبر منذ انتهاء عدوان 2014.

وانطلقت صفارات الإنذار في عسقلان وبوابة النقب ومستعمرة سديروت.

واتهم جيش الاحتلال، حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق قذائف الهاون باتجاه القطاع صباح الثلاثاء.

وأعلن رئيس الوزراء في الكيان بنيامين نتانياهو، أن جيش الكيان سيرد بقوة كبيرة.

وأعلنت القناة العاشرة للتلفزيون الصهيوني، أن 3 جنود من جيش الاحتلال أصيبوا بجراح، أحدهم بحالة الخطر جراء قصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة.

وكان نشطاء فلسطينيون، قد أطلقوا أكبر عدد من قذائف المورتر والصواريخ على الكيان، منذ العدوان على غزة عام 2014.