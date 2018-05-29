واشنطن تسخر من تولي النظام السوري رئاسة مؤتمر نزع السلاح

الشارقة 24 – وام:

وصفت الولايات المتحدة، تولي سوريا رئاسة مؤتمر نزع السلاح باليوم الحزين والمخجل في تاريخ المؤتمر، وقالت إنه من السخرية أن يترأس نظاماً مستمراً في قتل شعبه بشكل عشوائي وبأسلحة محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، هذه الآلية المهمة .

وطالب السفير الأميركي روبرت وود، في كلمة له الثلاثاء، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، دول العالم بالانضمام إلى بلاده لزيادة الضغط السياسي على نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومحاسبة الجناة على هجماتهم الوحشية في سوريا، وانتهاكاتهم المستمرة للالتزامات الدولية للحد من التسلح ومنع الانتشار.

وقال إن تاريخ النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية راسخ منذ عام 2011، وبما أدى إلى معاناة إنسانية مروعة كان آخرها في 7 إبريل الماضي في دوما، وفي انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي طالب سوريا بتدمير جميع مخزونها من الأسلحة الكيماوية ووقف استخدامها .

وأوضح أن سوريا لا تمتثل أيضاً لمعاهدة منع الانتشار النووي حيث مضت 7 سنوات منذ وجد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سوريا تنتهك اتفاق الضمانات الخاص ببنائها لمفاعل سري لإنتاج البلوتونيوم، وتجاهل النظام السوري نداءات مدير عام ومجلس الوكالة الدولية وعمل على عرقلة التحقيقات .

وأكد السفير الأميركي، أن الولايات المتحدة ستعمل في مؤتمر نزع السلاح بجنيف لضمان عدم تمكين سوريا من التقدم بمبادرات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، وقال إن الوفد الأميركي لن يحضر اجتماعات غير رسمية قد تقرر الرئاسة السورية عقدها، ولن يحضر أية مناقشات بالهيئة الفرعية لنزع السلاح التابعة للمؤتمر خلال الرئاسة السورية .