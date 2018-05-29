الاحتلال يعترض قارباً فلسطينياً حاول كسر حصار غزة

الشارقة 24 – أ ف ب:

اعترضت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، وسيطرت على قارب فلسطيني أبحر من شواطئ غزة يوم الثلاثاء، في محاولة لكسر الحصار الصهيوني الخانق المفروض على القطاع، منذ أكثر من عشرة أعوام.

وقال صلاح عبد العاطي عضو الهيئة الوطنية العليا المنظمة للرحلة البحرية، إن "قوات الاحتلال اعترضت السفينة وحاصرتها وسيطرت عليها على بعد نحو 11 ميلاً، وتم اقتيادها إلى ميناء مستعمرة أسدود ثم فقدنا الاتصال بها"، محملاً سلطات الكيان "مسؤولية حياة 18 شخصاً على متنها".

وغالبية من على القارب، من المرضى والمصابين بنيران جيش الاحتلال، خلال الاحتجاجات الأخيرة قرب الحدود بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته البحرية "أوقفت قارباً فلسطينياً على متنه 17 فلسطينياً خرقوا الطوق البحري"، موضحاً أنه تم إيقاف السفينة دون أحداث تذكر.

وهذه أول مرة ينظم فيها الفلسطينيون رحلة بحرية من قطاع غزة الفقير، والذي تحاصره قوات الاحتلال منذ أكثر من عشر سنوات.

ويقول المنظمون إن هذه الرحلة هي "رسالة للعالم مفادها أنه آن الأوان لإنهاء الحصار عن قطاع غزة وتمكين المواطنين من التمتع بحياة كريمة".

وقال المتحدث باسم هيئة كسر الحصار أدهم أبو سلمية في مؤتمر صحافي في ميناء غزة: إن "بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار بشكل كثيف ومباشر باتجاه السفينة وأصابت إحدى الطلقات جسم السفينة".