القوى الليبية تتفق على إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل

الشارقة 24 – أ ف ب:

اتفقت القوى الليبية المشاركة في اجتماع باريس، يوم الثلاثاء، على الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات، ودعم مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية، بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك، على أن يمثل اعتماد الدستور مرحلة حاسمة في مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبية.

وجاء في نص الإعلان السياسي بشأن ليبيا الموقع في باريس، على أنه تم الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية، وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما اتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018، على أن يتم التحضير للانتخابات على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية.

كما تم الاتفاق على الالتزام رسمياً بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 21 مايو، بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة، والاتفاق على العمل نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات في ليبيا، بما في ذلك اعتماد مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقاً للجدول الزمني المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الليبي.