السعودية تبدأ التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة

الشارقة 24 – وام:





أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة، واستقبل المطار الجديد، الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة للمطار بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي التي تستهدف في مرحلتها الأولى استقبال الرحلات عبر 6 بوابات تتصاعد تدريجياً خلال مراحل التشغيل التجريبي للمطار.

وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عبد الحكيم بن التميمي عن اعتماد الهيئة 4 مراحل للتشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، تبدأ في شهر مايو الحالي عبر بدء التشغيل التجريبي للمطار مروراً بالمرحلة الثانية التي تستمر من شهر يوليو حتى سبتمبر القادم، ويتم فيها استقبال الرحلات الداخلية، والتي تمهّد للمرحلة الثالثة من نوفمبر حتى ديسمبر المقبل ويتم خلالها استقبال جميع الرحلات الداخلية وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل للمطار في الفترة من يناير حتى مارس 2019، حيث سيستقبل المطار الرحلات الداخلية والدولية عبر 46 بوابة.