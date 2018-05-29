السعودية تعلن بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة

الشارقة 24 – واس:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدئها مرحلة التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي "الجديد" بمحافظة جدة، حيث استقبل "المطار الجديد" اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة للمطار، بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي، التي تستهدف في مرحلتها الأولى استقبال عدد من الرحلات عبر 6 بوابات تتصاعد تدريجياً خلال مراحل التشغيل التجريبي للمطار.

ورفع عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع الطيران المدني بشكل عام، ومطار الملك عبد العزيز الدولي "الجديد" بشكل خاص، إذ كان له بالغ الأثر في انطلاق مرحلة التشغيل التجريبي تمهيداً للافتتاح الكامل للمطار.

وأفاد التميمي أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والتشغيل التجريبي هو نهج علمّي وعمليّ يتم اعتماده عند تنفيذ معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مما يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار، لافتاً إلى أن تحسين إجراءات الأمن وعمليات السلامة وتحسين تجربة المسافر أهم الأهداف الرئيسية لهيئة الطيران المدني في مرحلة التشغيل التجريبي .