العقيد المالكي: الجيش اليمني بدعم من "التحالف" يتقدم نحو الحديدة

الشارقة 24 – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" العقيد الطيار الركن تركي المالكي أن الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف تقدم نحو القرى الواقعة على ساحل البحر، ولم يتبقى على الحديدة إلا ما يقرب 20 كيلو متراً، التي تضم ميناءً رئيساً تدخل عبره غالبية المساعدات الإنسانية ولا تزال العمليات مستمرة.

وقال العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة التحالف الذي عقد الإثنين: إن العقوبات التي صدرت من وزارة الخزانة الأميركية على بعض الكيانات الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن إمداد وتهريب الصواريخ البالستية وكذلك الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية التي لها علاقة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني وكذلك فيلق القدس وهم مهدي اذار بيشه، ومحمد اغا جعفري، ومحمود باقري كاظمي، وإباد جواد بردبار، وسيد محمد علي طهراني، تدل دلالة على أن إيران دولة راعية للإرهاب.

وأضاف أن خروج 10 من النواب اليمنيين من حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم النائب ناصر باجيل القائد في حزب المؤتمر الشعبي العام وغيرهم من أبناء اليمن هو من خلال ما يلاقونه من المليشيا الحوثي من أعمال عدائية وفرض الإقامة الجبرية وعدم ممارسة حقهم السياسي، وهذا يدل على التصرفات القمعية الانقلابية والتخبط الكبير في صفوف المليشيا الحوثية ضد النواب وضد أبناء الشعب اليمني.

وحول استهداف مطار أبها الدولي بطائرة بدون طيار أوضح المالكي، أن التحالف العربي أعلن يوم السبت الماضي في البيان الصحافي أن وحدات التكتيكية للدفاع الجوي تعرفت من خلال الردارات ظهور طائرة بدون طيار باتجاه مطار أبها، حيث تم التعامل معها حسب قواعد الاشتباك وقامت الوحدات بتدميرها ولم يكن هناك أي إصابات في الأرواح.

وأفاد المالكي بأنه من خلال المتابعة المستمرة لقوات التحالف والمعلومات الاستخبارية كان هناك مراقبة لورشة تصنيع وتفخيخ وتركيب الطائرات بدون طيار في مدينة صعدة، حيث قام التحالف باستهداف الأشخاص المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي واستهداف الذين حاولوا نقل الطائرات إلى مبنى مجاور من ورشة التصنيع، بغرض حمايتها، مؤكداً أن الطائرة من نوع يسمى "قاصف" وهي طائرة ابابيل الإيرانية، التي تستخدم في الأعمال الإرهابية ضد مواطنين المملكة وكذلك المقيمين على أرض المملكة ومقدراتها الحيوية والاقتصادية سوف يتم التعامل معها بحزم.