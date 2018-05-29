قوات التشكيل البحري اليمنية تعثر على ألغام بحرية قبالة سواحل ميدي

الشارقة 24 – واس:

عثرت قوات التشكيل البحري في الجيش الوطني اليمني، الإثنين، على ألغام بحرية قبالة سواحل ميدي شمالي غرب محافظة حجة اليمنية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الدوريات البحرية التابعة للتشكيل عثرت على مجموعة من الألغام أثناء قيامها بمهام دورية لتمشيط ومسح وتأمين البحر الأحمر.

وأوضح أن قوات التشكيل البحري تقوم بدوريات ومهام استطلاعية متواصلة في نطاق انتشارها بسواحل وجزر البحر الأحمر، وقد انتزعت وأتلفت أكثر من مائة وستين لغماً بحرياً منذ مطلع عام 2016، بمشاركة خبراء مختصين في هذا المجال من قوات التحالف.