مقتل 15 حوثياً بمعارك مع الجيش اليمني في الجوف

عنصران من الجيش اليمني خلال المواجهات مع الحوثيين

الشارقة 24 – بنا:

تجددت المعارك الميدانية، مساء أمس، بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وأفادت وزارة الدفاع اليمنية بأن معارك عنيفة اندلعت في جبهة موزية في المتون شمالي محافظة الجوف بين قوات الجيش الوطني اليمني والميليشيات الحوثية.

ودكت مدفعية الجيش الوطني اليمني، بالتزامن مع تلك المعارك عدداً من مواقع الميليشيات الانقلابية وتعزيزات لها في الجبهة ذاتها.

وأسفرت تلك المعارك، عن مقتل أكثر من 15 عنصراً وإصابة أكثر من 20 آخرين من عناصر ميليشيات الحوثي.