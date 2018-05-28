الجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة غربي درنة

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد الناطق باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، العقيد ميلود الزوي، مساء الأحد، السيطرة على منطقة تمسكت والقلعة غرب مدينة درنة شرق البلاد.

كان آمر غرفة عمليات "عمر المختار" التابعة للجيش الليبي اللواء سالم مفتاح الرفادي، قد قال في تصريح لموقع "بوابة الوسط"، إن قوات الجيش الليبي سيطرت على أكثر من (440 كلم) قرب درنة من محاور القتال، ولا يفصلها عن المدينة إلا القليل.

وتشهد محاور القتال على تخوم مدينة درنة مواجهات عنيفة منذ اعلان قائد الجيش المشير حفتر بدء انطلاق عملية تحرير درنة في وقت سابق من الشهر الجاري.