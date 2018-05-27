كبد "الميليشيا" قتلى وجرحى

الجيش اليمني يحقق مكاسب ميدانية شرقي "ميدي"

  • الأحد 27, مايو 2018 في 11:32 م
  • الجيش اليمني خلال المواجهات مع الميليشيات الحوثية، أرشيفية
    الجيش اليمني خلال المواجهات مع الميليشيات الحوثية، أرشيفية
أحرز الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً شرق مديرية ميدي التابعة لمحافظة ‏حجة، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الشارقة 24 – واس:
 
قال بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن قوات الجيش شنت ‏هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي الواقعة شرق الكثبان الرملية الواقعة شرق مديرية ‏ميدي شمال محافظة حجة، وتمكنت من إحكام السيطرة على تلك المواقع بعد دحر مليشيا ‏الحوثي منها.
 
وأشار البيان إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية وأسر ثلاثة عناصر آخرين، اثنان ‏منهم مصابان تم نقلهما لمشافٍ سعودية لتلقي العلاج.‏
 
واستعادت قوات الجيش اليمني، أسلحة مختلفة متنوعة خفيفة ومتوسطة تركتها المليشيا بعد ‏فرارها من تلك المواقع.