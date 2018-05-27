الجيش اليمني يحقق مكاسب ميدانية شرقي "ميدي"

الجيش اليمني خلال المواجهات مع الميليشيات الحوثية، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن قوات الجيش شنت ‏هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي الواقعة شرق الكثبان الرملية الواقعة شرق مديرية ‏ميدي شمال محافظة حجة، وتمكنت من إحكام السيطرة على تلك المواقع بعد دحر مليشيا ‏الحوثي منها.

وأشار البيان إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية وأسر ثلاثة عناصر آخرين، اثنان ‏منهم مصابان تم نقلهما لمشافٍ سعودية لتلقي العلاج.‏

واستعادت قوات الجيش اليمني، أسلحة مختلفة متنوعة خفيفة ومتوسطة تركتها المليشيا بعد ‏فرارها من تلك المواقع.