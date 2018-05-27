السيسي يؤكد دعم مصر جهود التسوية السياسية في ليبيا

الشارقة 24 – وام:

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال إن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي، أخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات على الساحة الليبية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر جهود التسوية السياسية في ليبيا، وأهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة وعقدها خلال العام الجاري.

وقد أشاد الرئيس الفرنسي في هذا الإطار بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.