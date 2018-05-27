وزير خارجية البحرين: لا بارقة أمل في حل أزمة قطر

الشارقة 24 – بنا:

اعتبر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنه لا بارقة أمل في حل أزمة قطر، وأشار إلى أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لم ولن تتضرر من تلك الخطوة، وأن الدوحة هي المتضرر الوحيد.

وقال خلال حوار صحافي مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأحد، إن الدول الأربع المقاطعة "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" ليست في حاجة إلى قطر، لكنها تأمل في عودة الدوحة إلى النسيج الخليجي، لأن في مصلحتها العودة إلى أشقائها الدائمين.

وأضاف: "هناك آلية سريعة وهادئة يتولاها قادة الخليج في حل الخلافات والأزمات، تنتهي عادة لمصلحة الشعوب، إلا أن قطر غيرت قواعد وأصول العلاقة، كنا نتوقع منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أمير قطر إلى السعودية، لكن هذا لم يحدث، بل صدر بيان من الجانب القطري، وتبعه سيل من الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي من مسؤولين قطريين، وكأنها أصبحت قضية، ما تسبب في إطالة أمد الأزمة".

وحول جهود الوساطة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، قال "إن أمير الكويت قام بمساع حميدة، ينطلق من رغبته بألا تكون هناك مشكلات، لكن نحن نريد من الجميع أن يعوا الخطر الناتج عن سياسات قطر، ونحن سمعنا من الكويت معاناتهم من السياسة القطرية في السابق، نتمنى الانتباه لهذا الأمر، لأننا نريد حلاً، لا تجميد الخلافات، أما إذا وصلنا إلى وضع الخلافات على الرفوف فهذا ليس طيباً بحق شعوبنا التي تبحث عن الاتحاد، وهو ما وضعه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ضمن الشروط في اتفاق 2014؛ إذ شدد على أن أهم مطلب خليجي هو الاتحاد، نريد أن نصله بكل روح دون أن يكون هناك شكوك مع الآخرين".

وعن الوجود العسكري التركي في قطر، قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إنه لا مبرر له وأن على أنقرة سحب قواتها والعودة بهم إلى بلادهم، مشيراً إلى أن دول الخليج قادرة على حماية نفسها.

وحول إيران، قال إن لديها سلاحاً أمضى من السلاح النووي، وأضاف: "لديها عملاء يعطلون البناء والتنمية في المنطقة عبر حرب رخيصة من تنظيمات إرهابية هنا وهناك".

وكشف أن العمليات الإرهابية انخفضت في البحرين بعد المقاطعة مع قطر، والضغوطات الأميركية على إيران.

وشدد وزير الخارجية البحريني، على أن إيران تعد نووية قبل حتى أن يكون لديها سلاح نووي، فلديها عملاء يقومون بحرب رخيصة، ويشغلون المنطقة عن البناء والتنمية.