بإسناد ‏ "التحالف"

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في جنوب الحديدة ‏

  • الأحد 27, مايو 2018 في 8:26 ص
  • الجيش اليمني يتعقب فلول الميليشيات الانقلابية، أرشيفية
    الجيش اليمني يتعقب فلول الميليشيات الانقلابية، أرشيفية
أفادت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية بأن قوات الجيش والمقاومة مسنودة ‏بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من السيطرة على ‏منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعي ‏والحسينية.
الشارقة 24 - ‏واس:
 
حققت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً ‏جديداً في جبهة الساحل حيث تخوض معارك ضد ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏
 
وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة ‏بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من السيطرة على ‏منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعي ‏والحسينية، بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر ‏فادحة في العتاد والأرواح.‏
 
وأضافت المصادر أن قوات الجيش دمرت دفاعات الميليشيا ‏الحوثية وتواصل الزحف باتجاه مدينة الحديدة مركز ‏المحافظة.‏
 
وكانت القوات قد فرضت سيطرتها أمس الجمعة على ‏مفرق زبيد والفازة وسط انهيار كبير في صفوف ‏الميليشيا بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية للجيش ‏والمقاومة المسنودين بقوات التحالف.