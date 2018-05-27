الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في جنوب الحديدة ‏

الشارقة 24 - ‏واس:

حققت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً ‏جديداً في جبهة الساحل حيث تخوض معارك ضد ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة ‏بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من السيطرة على ‏منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعي ‏والحسينية، بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر ‏فادحة في العتاد والأرواح.‏

وأضافت المصادر أن قوات الجيش دمرت دفاعات الميليشيا ‏الحوثية وتواصل الزحف باتجاه مدينة الحديدة مركز ‏المحافظة.‏

وكانت القوات قد فرضت سيطرتها أمس الجمعة على ‏مفرق زبيد والفازة وسط انهيار كبير في صفوف ‏الميليشيا بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية للجيش ‏والمقاومة المسنودين بقوات التحالف.