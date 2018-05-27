سلطنة عُمان تعلن تلاشي التأثيرات المباشرة لـ "مكونو"

الشارقة 24 – أونا:

أعلنت اللجنة الداخلية لإدارة الحالات الجوية الاستثنائية في سلطنة عُمان، خلال اجتماع لها مساء السبت، برئاسة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني العماني، عن تلاشي التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "مكونو" على أجواء السلطنة .

وقالت اللجنة: تشير خرائط التنبؤات إلى استمرار فرص وجود تأثيرات غير مباشرة، قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى وجبال الحجر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وثمنت اللجنة، تعاون المواطنين والمقيمين في متابعة التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة، ما كان له الأثر الكبير في التقليل من تأثير الإعصار المداري "مكونو"، والاستبشار بغيث الرحمن، وأشادت بجميع الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للدفاع المدني، والقطاعات المختلفة المدنية والعسكرية.

من جانبها، أكدت شرطة عمان، تأثر 395 محطة إرسال في محافظة ظفار، نتيجة انقطاع للكهرباء.

بدوره، قال محمد بن سيف البوسعيدي والي طاقة بعمان، إنه تم إجلاء أكثر من ألف شخص من المواطنين والمقيمين، ونقلهم إلى مراكز الإيواء المقررة بالولاية.