مقتل 24 جندياً سورياً وروسياً بهجومين لـ "داعش"

الشارقة 24 – وكالات:

قُتل 24 عنصراً من القوات الحكومية السورية والروسية، يوم السبت، عندما شن مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي هجومين على مواقع للقوات الحكومية السورية والروسية في ريف دير الزور الشرقي.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية: "قتل مسلحو داعش 16 عنصراً من القوات الحكومية السورية والروسية في هجوم على رتل عسكري جنوب غرب مدينة الميادين 50 كم شرق مدينة دير الزور، إضافة إلى تدمير 3 شاحنات وآليات عسكرية للقوات الحكومية السورية".

وأضاف المصدر "هاجم مسلحو داعش مواقع للقوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها شرق مدينة الميادين وعلى أطراف مدينة البوكمال، مما أدى إلى مقتل 8 منهم وأسر 5 آخرين".

قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات بمحافظة إدلب

شهدت محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، يوم السبت، عدة انفجارات خلفت قتلى وجرحى ودماراً في الممتلكات.

وقال مصدر في الدفاع المدني بالمحافظة: إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مسجد السرايا في مدينة جسر الشغور غرب محافظة إدلب، مما أدى إلى وقوع أكثر من عشر إصابات، واحتراق عدد من السيارات ودمار في ممتلكات المدنيين، وأضاف أن سيارة مفخخة انفجرت بعد ظهر السبت في شارع الثلاثين وسط مدينة إدلب، خلفت 5 قتلى وأكثر من 30 جريحاً، كما انفجرت دراجة نارية مفخخة عند المدخل الجنوبي لمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي.

مقتل خمسة من "الخوذ البيضاء"

أعلنت منظمة الخوذ البيضاء مقتل خمسة من عناصرها في هجوم نفذه مسلحون مجهولون السبت على أحد مراكزها في محافظة حلب.

وأوردت منظمة الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، على حسابها موقع تويتر، أن "مجموعة مسلحة مجهولة داهمت مركز الدفاع المدني في بلدة تل حديا بمركز الحاضر في ريف حلب الجنوبي، وأطلقت النار مباشرة على متطوعينا، قتلت خمسة منهم وأصيب اثنان آخران بجروح".

روسيا وإيران تتسلمان أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور

أعلنت وزارة الخارجية السورية، أنها سلمت سفيري روسيا وإيران لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للخارجية السورية عن مصدر رسمي في الوزارة قوله إن "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية سلمت كل من سفير روسيا الاتحادية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية".