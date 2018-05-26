التحالف يُحبط محاولة إرهابية حوثية في مطار أبها

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن منظومة الدفاع الجوي المعنية بحماية مطار أبها السعودي، رصدت بعد ظهر السبت، جسماً غير معرف باتجاه المطار الدولي، وأنه تم التعامل معه وتدميره بحسب قواعد الاشتباك .

وأوضح العقيد المالكي، أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثي بخصائص ومواصفات إيرانية من نوع "قاصف/أبابيل"، كانت تحاول استهداف المطار المدني المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أنه نتج عن تدمير الطائرة بدون طيار، بعض الأضرار الطفيفة من دون إصابات، وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت ومن خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة باستهداف العناصر الإرهابية والمسؤولة عن تجميع وتفخيخ الطائرات بدون طيار، بإحدى ورش التصنيع أثناء متابعتهم ومراقبتهم الدقيقة بعد خروجهم، وتم القضاء عليهم في مدينة صعدة.

وشدد العقيد المالكي، على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين، ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها، والمتورطين فيها في حينه.