الشرطة العُمانية تواصل جهود مساعدة متضرري "مكونو"

الشارقة 24 – أونا:

أكد مصدر مسؤول بشرطة عمان، أن الإعصار مكونو تسبب حتى ظهر السبت، في وفاة مواطنين اثنين، أحدهما طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، توفيت متأثرة بجروحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار، فيما سُجلت حالة الوفاة الثانية لمواطن، بعدما انجرفت مركبته في أحد الأودية وهو بداخلها بمنطقة عوقد.

وأشار المصدر إلى أن رجال شرطة عمان يواصلون انتشارهم في جميع الولايات المتأثرة بالحالة الجوية، لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وتقديم العون والمساعدة لجميع من يطلبها، وفتح الطرق وإزالة العوائق عنها، وتحذير المواطنين والمقيمين من ارتياد الأماكن الخطرة.

وأفاد المصدر، أن شرطة خفر السواحل تعاملت مع بلاغ احتجاز مجموعة من القوارب على متنها 260 شخصاً، تم إجلاؤهم إلى مراكز الإيواء بمنطقة ريسوت.

كما قامت فرق البحث والانقاذ بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالسلطنة، بتنفيذ العديد من عمليات البحث والإنقاذ منها إنقاذ 16 شخصاً من جنسيات آسيوية كانوا محتجزين وسط المياه بمنطقة الصناعيات بولاية مرباط، وتم إجلاؤهم ونقلهم إلى مراكز الإيواء، إلى جانب 6 أشخاص آخرين من الجنسية التونسية، إثر انهيار سور منزل بولاية صلالة.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ 6 مواطنين من عائلة واحدة بمنطقة السوق المركزي بولاية صلالة، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء، وقامت فرق البحث والإنقاذ بنقل 3 مصابين من جنسية آسيوية، بسبب تأثرهم بالأحوال الجوية إلى مركز إسعاف عوقد، حيث تم التعامل معهم وتقديم العناية الطبية الطارئة لهم من قبل طاقم الإسعاف، وأنقذت كذلك شخصين من مجرى وادي بولاية طاقة.

من جانب آخر، أرسلت شرطة عمان، طائرات عمودية إلى محافظة ظفار، للمساندة في تقديم العون واحتواء الآثار الناجمة عن الأنواء المناخية.

كما تواصل اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ظفار، انعقادها بشكل دائم لمتابعة جهود الإغاثة بالمحافظة.

كما تسهم الوحدات العسكرية العمانية، في مرحلة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل الحالة المدارية، وذلك من خلال الإسهام في تأهيل الطرق وإصلاح الأضرار وإزالة العوائق ومخلفات الأودية، والإسهام في إعادة التيار الكهربائي وإصلاح شبكات المياه، كما كان لدعم الخدمات الهندسية بمولدات كهربائية، أثر كبير في إسناد الوحدات الحكومية، إضافة إلى إعادة التيار الكهربائي إليها كما يقوم سلاح إشارة قوات السلطان المسلحة بدعم جهود الاتصالات في المناطق المتضررة.

من جانبه، يقدم مستشفى القوات المسلحة بصلالة، الكثير من الجهود والمساعي في سبيل تقديم المتطلبات العلاجية للمواطنين والمقيمين وتقديم العلاج اللازم للمرضى الذين تم نقلهم من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، فضلاً عن الحالات الطارئة والمستعجلة الناجمة عن الحالة المدارية، وكذلك الحال تقوم خدمات تموين القوات بتعزيز الجهات الحكومية الأخرى وتقديم المؤن والاحتياجات الضرورية للسكان المحليين والمقيمين.

بدوره سيقوم سلاح الجو العماني، بعملية المسح والاستطلاع للمناطق المتضررة وعمليات البحث والإنقاذ اللازمة، كما قام السلاح ممثلاً في قاعدة صلالة الجوية بفتح مركز لتلقي بلاغات البحث والإنقاذ.

من جانبها، ستقوم البحرية العمانية بعمليات نقل المؤن والمساعدات الضرورية إلى محافظة ظفار، من خلال عدد من سفن أسطولها كما ستسهم في عمليات البحث والإنقاذ من خلال القوارب والزوارق المخصصة، كما تم وضع فريق الغوص ومعداته الخاصة للإنقاذ على أهبة الاستعداد.

ويقوم الحرس العماني، بإرسال قافلة تحمل معدات إغاثة وجانباً من الاحتياجات الضرورية وإرسالها إلى محافظة ظفار، في إطار خطة الدعم والإسناد التي يفعلها الحرس العماني ضمن خطة اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة وتستمر جهود قوة السلطان الخاصة ووضع مقدراتها وإمكاناتها في خدمة هذه العملية، كما ستساهم الهيئة الوطنية للمساحة في تقديم الدعم الفني لكافة الوحدات المنتشرة بما يعينها على أداء مهامها وأدوارها في محافظتي ظفار والوسطى .

إلى ذلك، شهدت ولاية طاقة بمحافظة ظفار نزول شلالات دربات بغزارة، جراء هطول الأمطار الغزيرة وتأثر ولايات المحافظة بالحالة المدارية في بحر العرب.

وأدت الأمطار الغزيرة وجريان الأودية في ولاية طاقة والمناطق المجاورة لها إلى فيضان منسوب المياه في وادي وعين دربات ونزول الشلالات بغزارة والتي عادت للجريان بعد توقف دام عدة سنوات.