السعودية تتوقع تأثر أجزاء من البلاد بـ "مكونو"

الشارقة 24 – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تأثر أجزاء من المملكة بالإعصار المداري "مكونو"، اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان السبت: إنها تابعت آخر صور للأقمار الصناعية وتحليل خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية للإعصار "مكونو"، الذي تحول إلى منخفض مداري أثناء مروره بسلطنة عمان والجمهورية اليمنية، وإنه من المتوقع أن تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية "صحراء الربع الخالي"، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران "الخرخير"، بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة، التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/س، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بينما يقل التأثير للمنخفض على محافظة شرورة، وذلك بسبب تغير بسيط في مساره، حيث يتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم الأحد.