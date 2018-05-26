استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

جانب من المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي لقطاع غزة - ارشيفية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة فجر السبت، عن استشهاد جريح فلسطيني، أصيب مؤخراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته بفعاليات مسيرة العودة الكبرى، بمناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وصرح الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أن "حسين سالم أبو عويضة 41 عاما"، استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام شرق مدينة غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بدء مسيرات العودة إلى 115 شهيداً في حين وصل عدد المصابين إلى أكثر من 13 ألف مصاب، بينهم 330 مصاباً وصفت جراحهم بالخطيرة.

وعلى صعيد متصل أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، النار باتجاه أربعة فلسطينيين قرب السياج الحدودي لقطاع غزة، ادعت أنهم عبروا السياج وأشعلوا إطاراً مطاطياً في المنطقة.