وفاة شخصين و3 مفقودين بعمان جراء إعصار "مكونو"

الشارقة 24 – أونا:

أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني بسلطنة عمان، أنها تلقت حتى الآن بلاغاً عن وفاة شخصين، نتيجة الحالة المدارية للإعصار "مكونو"، التي تعرضت لها محافظة ظفار، بالإضافة إلى ثلاثة مفقودين من الجنسية الآسيوية.

وصرح المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني، أن عمليات البحث مستمرة لمعرفة مصير المفقودين الثلاثة، مؤكداً أن اللجنة لم تتلقى أي بلاغات أخرى بخصوص وفيات أو مفقودين حتى الآن.

كما أوضح أن كمية المياه نتيجة الأمطار الغزيرة بالعديد من ولايات محافظة ظفار نتج عنها فيضان الأودية، وامتلاء سدود الحماية في صحلنوت وشاخو.

وذكر بأن الجهات المختصة تعمل حالياً على إعادة تأهيل بعض الطرق المتضررة بسبب الأودية الجارفة، مثل طريق حاسك الشويمية حيث توجد طرق بديلة.

وأضاف أن هناك بعض الأضرار بطريق ميناء صلالة، وجار العمل على إصلاحه خلال ساعتين، بالإضافة إلى بعض الأضرار بطريق مرباط سدح وجسر دربات القديم وطريق ريسوت المغسيل.

وأكد مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني، أن اللجنة الفرعية بمحافظة ظفار تعمل حالياً على تقييم الأضرار وإرسال الدعم إلى المحافظة موضحاً أن الوضع مطمئن ولله الحمد.