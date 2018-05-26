انزعاج أميركي من هجوم الحوثي على سفينة شحن تركية

الشارقة 24 – بنا:

أعرب البيت الأبيض عن انزعاجه جراء قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بهجوم صاروخي ضد سفينة شحن تركية، كانت على بعد 70 ميلاً من السواحل اليمنية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق من الضربة الصاروخية للحوثيين ضد سفينة شحن تركية على بعد 70 ميلاً من سواحل اليمن، كانت تحاول تسليم 50 ألف طن متري من القمح إلى ميناء الصليف بالقرب من الحديدة في اليمن".

وأضاف البيان "هذا يثبت مرة أخرى أن انتشار الصواريخ في اليمن يشكل تهديداً حقيقياً لجميع الدول ويؤكد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الحوثيين حاولوا القيام بهجوم آخر ضد ناقلة نفط في البحر الأحمر، ومن خلال المجازفة بتسرب ملايين البراميل من النفط، قد يزيد من تعطل التجارة ويدمر مصايد الأسماك التي يعتمد عليها كثير من اليمنيين على غذائهم ومصادر رزقهم، ويعكس هذا العمل تجاهل الحوثيين للشعب اليمني".

وخلص البيان إلى القول "إننا نستنكر استغلال الحرس الثوري الإيران لثروة الشعب الإيراني من أجل تفاقم الصراعات في البلدان الأخرى وتهديد التجارة الدولية".