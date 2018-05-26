عُمان تؤكد جاهزية 65 مركزاً لإيواء المتضررين من "مكونو"

جانب من جريان الأودية في السلطنة جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن "مكونو"

الشارقة 24 – أونا:

أكد حمود بن محمد المنذري منسق قطاع الإغاثة ﻭﺍﻹﻴﻭﺍﺀ باللجنة الوطنية للدفاع المدني في سلطنة عُمان، جاهزية مراكز الإيواء، والتي بلغ عددها 65 مركزاً، بينها 58 في محافظة ظفار، وسبعة في محافظة الوسطى موزعة على مختلف الولايات المتضررة من الإعصار المداري "مكونو".

وأشار المنذري في تصريح له إلى أنه تم تغير مركز واحد بولاية ثمريت، ونقل الموجودين فيه إلى مركز آخر بسبب صعوبة وصول المواد الغذائية إليهم.

وحول المبادرات من قبل المجتمع المدني، قال المنذري إن اللجنة ترحب بهذه المبادرات وتعمل على تنظيمها بشكل كبير، مشيراً إلى أن المبادرات في مجال التطوع يتم توجيهها إلى مديرية الرعاية الاجتماعية بالمحافظتين.

واختتم منسق قطاع الإغاثة ﻭﺍﻹﻴﻭﺍﺀ باللجنة الوطنية للدفاع المدني تصريحه بالتأكيد على جاهزية مراكز الإيواء وتوفر جميع المواد الأساسية بها، بالإضافة إلى مراكز متخصصة لذوي الإعاقة والمرضى وتوفير جميع المستلزمات الطبية لهم.

إلى ذلك، شهد عدد من ولايات محافظات ظفار والوسطى وشمال الشرقية والداخلية وجنوب الشرقية في السلطنة، يوم الجمعة، سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، أدت إلى نزول الشعاب وجريان الأودية.

ففي محافظة ظفار، هطلت أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على جميع مناطق ولايات صلالة وصرفيت والمزيونة وطاقة ومرباط وسدح وشليم وجزر الحلانيات، أدت إلى نزول الشعاب وجريان أودية سدح والخور وحات والمحله، وما زالت مستمرة على أغلب المناطق.

وفي محافظة الوسطى، هطلت أمطار خفيفة على ولاية الدقم في كل من رأس مدركة، وظهر، ونفون، وكذلك خفيفة على ولاية الجازر في نمر وريما، كما هطلت أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة على محافظة جنوب الشرقية على ولاية صور في مركز الولاية وحلم، أدت إلى جريان واديي حول وحلم.

وفي محافظة شمال الشرقية، هطلت أمطار خفيفة على ولايات المضيبي في نيابة سناو، وسيح النماء، والأفلاج، والردة، والفتح وإبراء في السفالة وبدية في المنترب، والغي.

وفي محافظة الداخلية، هطلت أمطار خفيفة على ولاية أدم في مركز المدينة وولاية سمائل في الدسر.

بدوره، أكد محمود بن محمد العزري مدير إدارة موارد المياه بمحافظة ظفار العمانية، جاهزية السدود بالمحافظة.

وقال العزري: إن سد الحماية بوادي جرزيز يتسع إلى 77 مليون متر مكعب بارتفاع 21 متراً وطول 6 كيلو مترات، مشيراً إلى أن السد لم يبلغ 10% من إجمالي السعة التخزينية له وتم فتح بوابات التصريف لضمان أكبر سعة تخزينية له.

وأشار مدير إدارة موارد المياه بمحافظة ظفار إلى أن سد صحنوت يتسع لـ 6 ملايين متر مكعب بطول 3 كيلو مترات وبارتفاع يصل 13 متراً، موضحاً أنه إذا فاض السد لن يشكل أي خطورة وأن المياه سوف تذهب في مسار الأودية بشكل طبيعي وبدون عوائق، ودعا السكان القاطنين أسفل السد إلى أخذ الحيطة والحذر تحسباً لامتلائه.