استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه في غزة

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في غزة

الشارقة 24 – وام:

استشهد شاب فلسطيني، يوم الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته بمسيرة العودة، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ 30 مارس الماضي إلى 114 شهيداً، بينهم تسعة أطفال.

كما أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت مصادر محلية وطبية في غزة، إن 41 فلسطينياً أصيبوا بالاختناق، فيما أصيب فلسطينيين بالرصاص الحي في قدميهما.

وتدور مواجهات بين عشرات الشبان والفتية والفتيات وقوات الاحتلال في مناطق مراكز المخيمات على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع، خصوصاً شرق مدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع وشرق مخيم البريج وسطه وشرق جباليا شماله.