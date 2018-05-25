السعودية تتوقع تأثر أجزاء منها بـ "مكونو" اعتباراً من السبت

الشارقة 24 – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، التغير في مسار الحالة المدارية للإعصار "مكونو" إلى عاصفة مدارية، يمكن أن تتأثر بها أجزاء من المملكة العربية السعودية، اعتباراً من فجر السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان إنه ومن خلال آخر صور الأقمار الصناعية وتحليل خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية للإعصار المداري "مكونو"، في بحر العرب الذي تحول إلى إعصار من الدرجة الثانية، فمن المتوقع أن يتحرك باتجاه شمال إلى شمال غرب، حيث يبعد مركز الإعصار عن حدود المملكة العربية السعودية حوالي "350 كم"، وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار ما بين 157 إلى 167 كم/ساعة.

ولفتت الهيئة إلى أن الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية "صحراء الربع الخالي"، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران "الخرخير"، ستتأثر بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 75 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى محافظة شروره، التي قد تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، من مساء يوم الأحد المقبل.