عُمان: استمرار تحرك "مكونو" وإجلاء 10 آلاف من ظفار والوسطى

الشارقة 24 – أونا:

ذكر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة العماني، يوم الجمعة، أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تحرك الإعصار "مكونو" باتجاه سواحل محافظة ظفار، خلال الساعات المقبلة، حيث يستمر هطول أمطار متفاوتة الغزارة وأمطار رعدية غزيرة جداً، تتراوح كميتها بين 200 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية.

وتوضح المؤشرات وفقاً للمركز، احتمال عبور مركز الإعصار سواحل محافظة ظفار بتصنيف إعصار من الدرجة الاولى.

ويكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 إلى 12 متراً مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضاً على سواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح ارتفاعه من 3 إلى 5 أمتار .

وبحسب آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس، يتمركز الإعصار المداري "مكونو" حالياً على دائرة عرض 16.2 درجة شمالاً وخط طول 54.0 درجة شرقاً مستمراً في حركته نحو سواحل السلطنة ويبعد مركزه حوالي 57 كيلومتراً عن مدينة صلالة، ومن المتوقع عبور مركز الإعصار من الساعة الثامنة مساء إلى الثانية عشرة منتصف الليل، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 85 إلى 90 عقدة "157–167 كم/ساعة.

في غضون ذلك، قال المقدم فيصل بن سالم الحجري رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني العماني، إنه تم إجلاء 10 آلاف شخص من محافظتي ظفار والوسطى، وإن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة قامت بعملية الإخلاء وتوفير مراكز للإيواء مزودة بكافة المستلزمات الضرورية.