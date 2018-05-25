"مكونو" على بعد 180 كيلو متراً من صلالة مع رياح بشدة 75 عقدة

الشارقة 24 – أونا:

أوضح عبد الله بن عبد الرشيد البلوشي، أخصائي أرصاد جوية، بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، أنه تم رصد كمية من الأمطار من الساعة الـ 4 صباحاً لغاية الساعة الـ 7 من صباح الجمعة، على ضلكوت، بلغت 56 مليمتراً، وعلى سدح 55 مليمتراً وعلى مدينة صلالة 17 مليمتراً وعلى ميناء صلالة 13 مليمتراً.

وأشار البلوشي إلى أن مركز الإعصار "مكونو"، تحول إلى الدرجة الثانية من تصنيف الأعاصير، ويبعد 180 كيلو متراً عن مدينة صلالة، مبيناً أن هناك تأثيراً مباشراً للإعصار من بعد ظهر الجمعة مع رياح شديدة تتراوح بين 70 و75 عقدة.

وأكد أن البحر سيكون هائج الموج على محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 إلى 12 متراً وعلى سواحل الشرقية من 3 إلى 5 أمتار، مشيراً إلى وجود فرص ارتفاع مع تعاظم الأمواج بمقدار متر ونصف، وفي حالة حدوث المد البحري يتحول إلى أربعة أمتار.

وأوضح البلوشي أن هناك امتداداً للسحب الرعدية على محافظة الوسطى مع هبوب رياح تثير الغبار والأتربة، بالإضافة إلى وجود فرص امتداد السحب الممطرة على محافظة جنوب الشرقية ".