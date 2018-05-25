السعودية تعترض صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الشارقة 24 – وام:

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية "محافظة عمران"، باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة وتسع وثلاثين دقيقة فجراً رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف، إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية، من "محافظة عمران" باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "نجران" وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراضه وتدميره ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.