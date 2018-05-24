الزياني يهنئ قادة ومواطني مجلس التعاون بالذكرى الـ 37 لتأسيسه

الشارقة 24 – واس:

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، التهاني والتبريكات إلى قادة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة الذكرى الـ 37 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تزامنت هذا العام مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيداً بما تحظى به مسيرة التعاون المشترك، من رعاية ومساندة واهتمام من قادة دول المجلس، لكل ما فيه الخير والنماء والازدهار لدول المجلس ومواطنيها.

وأكد في تصريح بهذه المناسبة، أن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت، وستظل مسيرة مباركة حافلة بالعمل الجاد والمخلص، والإنجازات الطموحة، والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً، ونموذجاً مشرفاً للتعاون والتكامل الذي اختاره القادة المؤسسون هدفاً سامياً لمجلس التعاون، تأكيداً لروابط الأخوة ووشائج القربى والمودة التي تجمع قادة وشعوب دول المجلس.

وأشاد الدكتور الزياني، بما حققته هذه المنظومة الخليجية الرائدة من إنجازات بارزة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والاجتماعية، مما مكنها من اكتساب مكانة مرموقة في الساحة الإقليمية والدولية، والإسهام الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مهنئاً قادة وشعوب دول المجلس على ما أنجزته وتنجزه هذه المسيرة المباركة، وما تحظى به من تقدير عالمي.