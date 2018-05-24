فلسطين تندد بإعلان الكيان عن آلاف الوحدات الاستيطانية

الشارقة 24 – بنا:

وصفت الحكومة الفلسطينية، الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، عدواناً جديداً يشنه الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان الخميس، بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، إزاء العدوان الاحتلالي الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإنهاء الاحتلال لأرضي الفلسطينية وتحقيق السيادة والاستقلال.

وقال المحمود: يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين، التي يصدرها والدفاع عنها امام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد، ضماناً لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها.

وأكد أن تلك القوانين والقرارات الدولية تنص على أن كافة خطوات الاحتلال في أرضنا المحتلة منذ عام 1967 باطلة ولاغية ولا تغير من الواقع شيئاً.

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، طرح بناء 2500 وحدة استيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، يأتي رداً على الإحالة التي قامت بها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ورداً على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، وقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجازر وجرائم الحرب، التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

ودعا عريقات خلال لقائه مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي، ووقف كافة النشاطات الاستعمارية، وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

كما دعا المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بن سودا، لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين في الكيان حول القضايا المرفوعة أمامها، والتي تشمل الاستيطان الاستعماري والاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة، والأسرى واعتقال الأطفال والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق وباقي العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.