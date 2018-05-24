الرئيس اللبناني يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

الشارقة 24 – واس:

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، يوم الخميس، تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد نيله 111 صوتاً عقب الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون.

وكانت رئاسة الجمهورية أوضحت في بيان أنه "عملاً بأحكام البند 2 من المادة 53 من الدستور وبعد أن تشاور الرئيس ميشال عون مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس، والتي أطلّعه على نتائجها رسمياً استدعى الرئيس ميشال عون سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة اللبنانية".

وعقب انضمام الحريري إلى اجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد الحريري أن لدى الجميع نية في تسهيل عملية تشكيل هذه الحكومة، وأن الحكومة الجديدة ستتابع أزمة النزوح السوري، ومكافحة الفساد.