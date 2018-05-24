إغلاق مطار صلالة الجمعة تحسباً لإعصار "مكونو"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، أنه تقرر إغلاق مطار صلالة امام حركة الطيران يوم غد الجمعة بدءاً من الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، وذلك تحسباً لإعصار "مكونو".

وقالت الهيئة في بيان الخميس، إن الإجراء يأتي حرصاً على سلامة الملاحة الجوية خلال تأثر محافظة ظفار بالإعصار المداري مكونو.

وذكرت أن قرار إغلاق المطار يأتي بعد متابعة تطورات الإعصار المداري "مكونو" الذي يتمركز حالياً في بحر العرب جنوب شرق محافظة ظفار، وبناءً على توقعات المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع للهيئة بتقدم الإعصار نحو سواحل محافظة ظفار ضمن المجال الجوي العماني وتأثيره المباشر على محافظة ظفار بدءاً من يوم غد الجمعة وحتى بعد غد السبت.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني العماني، أنها تتابع تطورات الإعصار وتعمل جاهدة على إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران، وعودة انسيابية حركة الملاحة الجوية في مساراتها الطبيعية فور زوال المخاطر على سلامة الطيران.