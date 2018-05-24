الكويت لن تتأثر بإعصار "مكونو" المداري

الشارقة 24 – د ب أ:

استبعد مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، عبد العزيز القراوي، تعرض دولة الكويت لأي تأثير مباشر لإعصار "ماكانو" المداري.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن القراوي قوله: "سيكون الطقس بشكل عام معتدلاً مع ارتفاع درجات الحرارة بالنهار، وتكون بعض السحب في بداية الأسبوع القادم".

وأشار القراوي إلى أن أجزاء من سلطنة عمان، وأجزاء من جمهورية اليمن تتأثر بإعصار مداري صٌنف إعصاراً من الدرجة الأولى اليوم الخميس، حيث يقع الآن في بحر العرب ويبعد مركز الإعصار حوالي 400 كيلومتر عن مدينة صلالة العمانية، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 126 الى 142 كيلو متراً بالساعة كما صرحت مديرية الأرصاد الجوية العمانية.

وتوقع القراري أن يتعمق إعصار "ماكانو" إلى إعصار من الدرجة الثانية خلال 12 ساعة القادمة، ويتوقع ابتداء من غد الجمعة أن تتأثر بعض المدن الجنوبية من سلطنة عمان واليمن برياح قوية قد تتجاوز 100 كم، وكميات أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج قد تصل إلى 8 أمتار بفعل الإعصار.