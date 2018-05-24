سقطرى اليمنية جزيرة منكوبة.. و"السلطنة" تستعد لمواجهة "مكونو"

منظر عام في جزيرة سقطرى اليمنية، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





أعلنت السلطات اليمنية الخميس، جزيرة سقطرى منطقة منكوبة، وناشدت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، والمنظمات الإنسانية التدخل لإنقاذ السكان، بعدما أدى إعصار "مكونو" إلى فيضانات حاصرت منازل وغمرت قرى وأحياء، متسبباً في فقدان سبعة 17 شخصاً.

وضرب الاعصار سقطرى الواقعة في البحر الأحمر مساء الأربعاء، وبدأ ينتقل تدريجياً نحو جنوب سلطنة عمان المجاورة التي كثفت استعداداتها لمواجهة "موكانو"، فقامت بإخلاء جزر وتجهيز أماكن لسكان آخرين في حال تقرر القيام بعمليات إجلاء واسعة.

وقال محافظ سقطرى رمزي محروس، إن عدد المفقودين في الجزيرة وصل إلى 17 شخصاً نتيجة غرق سفينتين وجرف عدد من السيارات، مضيفاً أن المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية للجزيرة لا تزال معزولة.

وبحسب المحافظ، فان مياه الأمطار غمرت المناطق الساحلية للجزيرة، وألحقت أضراراً كبيرة بالمنازل التي قال إنها لم تكن مهيئة لتحمل الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي تتساقط بشكل متواصل.

وذكر أن هناك أكثر من عشر قرى معزولة تماماً ويتعذر الوصول إليها، متوقعاً سقوط ضحايا وحدوث أضرار كبيرة في المناطق الواقعة أمام ممر الإعصار، داعياً المنظمات الإنسانية والتحالف العربي إلى إرسال فرق إغاثية وإنقاذ إلى الجزيرة.

وفي جنوب شرق اليمن دعت السلطات المحلية في محافظة المهرة السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة، وطالبتهم بالتوجه إلى مراكز إيواء تم تخصيصها تحسباً للإعصار.