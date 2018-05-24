الجيش اليمني يُحاصر ميليشيا الحوثي في معقلها بمحافظة صعدة

الشارقة 24 – واس:

ذكر مصدر عسكري يمني، الأربعاء، أن الجيش اليمني يُحاصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيسي بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأكد المصدر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش تفرض حالياً حصاراً على مركز المديرية تمهيداً لتحريره، وذلك بعد استكمالها تحرير سلسلة جبال يفع الاستراتيجية، منوهاً بدور تحالف "دعم الشرعية في اليمن" في إسناد تقدم الجيش وانتصاراته.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم 2 من القيادات الميدانية، وأسر 4 آخرين.