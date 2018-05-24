بدعم "التحالف"

الجيش اليمني يُحاصر ميليشيا الحوثي في معقلها بمحافظة صعدة

  • الخميس 24, مايو 2018 في 8:43 ص
  • الجيش اليمني، أرشيفية
    الجيش اليمني، أرشيفية
أفاد مصدر عسكري يمني، الأربعاء، بأن الجيش اليمني يُحاصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيسي بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.
الشارقة 24 – واس:
 
ذكر مصدر عسكري يمني، الأربعاء، أن الجيش اليمني يُحاصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيسي بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.
 
وأكد المصدر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش تفرض حالياً حصاراً على مركز المديرية تمهيداً لتحريره، وذلك بعد استكمالها تحرير سلسلة جبال يفع الاستراتيجية، منوهاً بدور تحالف "دعم الشرعية في اليمن" في إسناد تقدم الجيش وانتصاراته.
 
وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم 2 من القيادات الميدانية، وأسر 4 آخرين.