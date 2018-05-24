الأسد يُشيد بالشراكة مع روسيا ودمشق تتمسك بالقوات الإيرانية

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء، أن روسيا شريكة في "الانتصارات" الميدانية التي تحققها قواته، وذلك خلال استقباله موفداً من نظيره فلاديمير بوتين، الذي التقاه قبل أقل من أسبوع في سوتشي.

وقال الأسد: إن "روسيا قيادة وشعباً هي شريكة في هذه الانتصارات التي لن تتوقف".

ونقل المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق في دمشق، "تهنئة الرئيس بوتين والقيادة الروسية باستعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق وريفها".

وتم خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد وعدد من مستشاري الأسد، "التشديد على أهمية وضع آليات لتطبيق نتائج قمة سوتشي الأخيرة.

وقال المقداد في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، إن انسحاب قوات إيرانية ومقاتلي حزب الله من سوريا "غير مطروح للنقاش"، وأن المقصود بتصريحات بوتين القوات التي دخلت البلاد بدون علم وموافقة الحكومة السورية كالقوات الأميركية والفرنسية والتركية.

وفسرت السلطات الروسية هذه التصريحات بطريقة متناقضة، فقد اعتبر لافريتييف أن هذه التصريحات تعني "الأميركيين، والأتراك وحزب الله بالتأكيد والإيرانيين"، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عاد وأوضح أن إعلان بوتين يتعلق بالقوات الأجنبية الموجودة في سوريا "بحكم الأمر الواقع بطريقة غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي"، وهذا يستبعد على ما يبدو إيران حليفة دمشق.