غضب فلسطيني من السفير الأميركي بسبب صورة مزورة للحرم القدسي

الشارقة 24 – رويترز:



أثار السفير الأميركي لدى الكيان الصهيوني، ردود فعل فلسطينية غاضبة، بعد نشر صورة له وهو يتسلم لوحة مزورة للبلدة القديمة في القدس، يظهر فيها الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة المشرفة، بالرغم من إصدار السفارة الأميركية بياناً، قالت فيه إنه لم يكن يعلم بوجود اللوحة أمامه عند التقاط الصورة.



ودعا محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية، الحكومات والمنظمات والشعوب العربية والإسلامية، "للرد على تطاول ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال على العقيدة الإسلامية".



وأضاف الهباش في بيان صحافي أن "هذا التطاول يتمثل "بالظهور مع صورة كبيرة للحرم القدسي الشريف، وقد تم فيها إزالة قبة الصخرة المشرفة ووضع صورة الهيكل المزعوم مكانها".



وتابع قائلاً "إن هذه الخطوة الاستفزازية تمثل إشارة عنصرية وتحريضاً إجرامياً، على هدم المسجد الأقصى المبارك، وتبنياً واضحاً لمزاعم المتطرفين اليهود وخزعبلاتهم الخرافية حول المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس"، ووصف فريدمان بتعبير "المستوطن الإرهابي".



وظهر السفير الأميركي في اللقطة، وهو يتسلم صورة كبيرة مزورة للحرم القدسي الشريف، يظهر فيه مبنى آخر يسمى بالهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة المشرفة.



من جهته، قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار المقدسة "إن هذه الصورة تعبر في دلالاتها عن الكثير، فهي تعبر عن إقرار الولايات المتحدة ممثلة بسفيرها لدى الاحتلال لفكرة إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك"، وحذر في بيان "من تداعيات هذا العداء" وشدد على أن "المسجد الأقصى المبارك بمبانيه ومساطبه وساحاته وما تحت الأرض هو ملك للمسلمين وحدهم، رغم أنف الكارهين والمتربصين".



وناشدت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان "الدول الديموقراطية والحامية لحرية العبادة عدم المرور على هذه السابقة الخطيرة التي تؤسس لإشعال الصراعات وتزج بالأديان السماوية في صراع لا تحمد عقباه"، وأضافت أن سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال ديفيد فريدمان الذي يقيم في مستوطنة تخالف القانون الدولي، لا يكتفي بدعم الاحتلال المطلق بل يتحول إلى أب روحي للتطرف والعنصرية".