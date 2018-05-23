فلسطين تنضم إلى وكالتين جديدتين تابعتين للأمم المتحدة

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلن منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، يوم الأربعاء، أن فلسطين انضمت إلى وكالتين إضافيتين تابعتين للأمم المتحدة، بعد انضمامها منذ 2011 إلى منظمة اليونيسكو، رغم اعتراض الولايات المتحدة الشديد.



وقال المسؤول الأممي، خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص للشرق الأوسط: "في الخامس عشر من مايو انضمت فلسطين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية".



وذكر ملادينوف، أن فلسطين انضمت أيضاً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وجاء كلام ملادينوف بعد ساعات من صدور بيان في هولندا، أوضحت فيه المنظمة أن فلسطين باتت "الدولة الـ 193 الموقعة التي تنضم إليها".