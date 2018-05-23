الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع جواتيمالا بسبب "سفارة القدس"

الشارقة 24 – وام:



اعلنت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدماً في أي تعاون بينهما نتيجة لإقدامها على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة.



وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، أن هذا يأتي في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر في 17 مايو الجاري عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة لإقدام جمهورية جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة، وبناءً على توجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط.



وأضاف أن الجامعة تؤكد دعوتها لكافة دول العالم لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.