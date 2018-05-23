انتخاب نبيه بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السادسة

الشارقة 24 – رويترز:

أعيد انتخاب الزعيم نبيه بري، الحليف المقرب من حزب الله، المدعوم من إيران، رئيساً للبرلمان اللبناني الأربعاء، وذلك للمرة السادسة دون وجود أي منافس له.

كما تم انتخاب إيلي فرزلي وهو حليف آخر لحزب الله، نائباً لرئيس البرلمان، مما يعكس تحولاً في المشهد السياسي في لبنان.

وأعلن بري أن الرئيس ميشال عون، سيبدأ مشاورات مع النواب اللبنانيين الخميس لاختيار رئيس الوزراء الجديد، ويتعين على عون اختيار رئيس وزراء يحظى بأكبر دعم بين النواب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم إعادة تسمية سعد الحريري رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وسيواجه الحريري مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية، تجمع كل الأحزاب الرئيسية في لبنان بما فيها حزب الله.