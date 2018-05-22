السعودية: القبض على صاحب مقطع تعليم طفل تعاطِي الدخان

الشارقة 24 – واس:

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يُعلّم طفلاً تعاطِي الدخان.

وأوضح مصدر في النيابة العامة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيماناً ويقيناً منها لما أنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أياً كان بمن فيهم والدي الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخراً برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.