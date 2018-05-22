مقاتلات التحالف العربي تصطاد قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية

الشارقة 24 - وام:

اصطادت مقاتلات التحالف العربي قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية المشرفين على جبهات القطابا والجراحي وحيس والهاملي، تزامناً مع هزائمهم المتتالية في مختلف الجبهات.

كما لقي أكثر من 250 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية، منذ انطلاق العمليات العسكرية باتجاه الحديدة.

وفرت قيادات في الميليشيات الحوثية من مديريات محافظة الحديدة خوفاً من الوقوع أسرى في قبضة قوات المقاومة اليمنية، كما فرت عناصر من ميليشيات الحوثي من الجبهات بعد حصارهم وتضييق الخناق عليهم وقطع خطوط إمدادهم تاركين خلفهم أسلحتهم وقتلاهم.